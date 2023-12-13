Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


13 Aralık 2023 00:12
Ticaret bakanlığında kimyagerlik

Ticaret bakanlığında çalışan kimyagerler ne iş yapar, laboratuvarda mi calisir yoksa denetmenlik mi yapar, calisma saatleri, maaslari nasildir? Bilgisi olan bir arkadaşımız varsa cevap verebilir mi?

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