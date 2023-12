Eski Bir Dosttan...

Nereden başlasam bilemiyorum.Size nasıl hitap etsem gençler mi kardeşlerim mi artık size bırakıyorum onu

Eskiden yani bi 12-13 sene öncesinde buralarda çok vakit geçirirdim. Şu an ne yaşıyorsanız ben ve benim zamanımda olan herkes aynı şeyleri yaşamıştık.O zamanlar yaptığımız kadro mücadelesi çalışmaları, çeşitli etkinlikler, sesimizi duyurmak ve atanabilmek için bütün çırpınışlarımız.. Atanabilmek için bol kadro lazımdı ve de doğru tercih.. Ben de o zamanlar hem kendim için hem de arkadaşlarım için bir şeyler yapmaya çalışıyordum.

?Neden geri geldin yada bunca zamandır neredeydin niye şimdi birden çıka geldin? diye soracak olursanız aslında bunun birden fazla nedeni var ve çok da emin değilim. Biraz memurluktan soğumak, biraz eskiye özlem, biraz eski dostları görme ümidi, biraz yardım etme isteği, belki bir miktar boşluğa düşmek vs.. nedenini ben de tam olarak bilemiyorum. Bu bir geri dönüş mü onu da bilmiyorum belki de birkaç satır yazıp giderim. Yada arada sırada uğrarım. Foruma ve başlıklarınıza yazdıklarınıza şöyle bir göz attım. Eskiden günümüze pek bir şey değişmemiş benzer sorunlar, benzer çözüm arayışları devam ediyor. Sizleri çok iyi anlıyorum çünkü dediğim gibi ben de bu yollardan geçtim. Hatta bu yolları o zamanlar arkadaşlarımla birlikte bizler yaptık bile diyebilirim. Kadro mücadelesi, iibf-4001 kavgası, analizler vs.. Sahi en çok da bu 4001 kodunun halen var olmasına şaşırdım. Ama yanlış anlaşılmasın amacım tartışma çıkarmak değil. Aslında onları da anlıyorum herkes işsizliğin verdiği psikolojiyle tabir-i caizse can havliyle bir yerlere tutunmak ve atanmak istiyor. Ama emin olun memur olmakla bütün sorunlarınız bitmiyor. ?tabi sen memursun sana hava hoş her ay maaşını çekersin sana konuşmak kolay? diyebilirsiniz. :)) ben de sizin yerinize olsam öyle söylerdim. Amacım sizleri kızdırmak yada üzmek değildir sadece şunu söylemek istiyorum. Tek hedefiniz memurluk olmasın. Başka fırsatları da değerlendirmeye çalışın. Sizi ve yeteneklerinizi köreltmeyecek, pişman olmadan ve severek çalışabileceğiniz iş alanlarına yönelin. Seçtiğiniz iş, çalıştığınız iş ortamı sizi her yönden sarıyor ve tüm hayatınız oluyor.

Yaşadıklarım, yaşıyor olduklarım.. Anlatılabilecek o kadar çok şey var ki hepsi bir güne sığmaz. Ara sıra bu foruma girip bir şeyler karalayabilirim belki sizlere faydası olur. Fakat bu karalamalar atanma analizleri olmayacaktır. Yıllardır meselenin dışında kaldığım için sizleri doğru şekilde yönlendiremem. Eminim bir çoğunuz zaten bu konuda yeterince bilgi sahibisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun Tekrar görüşmek dileğiyle..