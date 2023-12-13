Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


13 Aralık 2023 02:29
Ne zaman emekli olabilirim ve tahmini emekli maaş ve ikramiyem ne olur?

Arkadaşlar herkese merhabalar.

TESCİL BAŞLANGIÇ 11.06.2009 İlk bu tarihte 4A lı larak sigorta başlangıcım var. Burada toplamda 550 günlük sigortam mevcut. Daha sonra EKPSS ile %50 Engelli Raporu ile Memur olarak 4C TESCİL BAŞLANGIÇ 31.10.2014 tarihinde Sağlık Teknikeri olarak atandım. Ve halen de çalışmaktayım. Sizden ricam ne zaman emekli olabilirim ve emekli olmam durumunda alacağım tazminat ve emekli maaşı hangi düzeyde olur. Bilgi verecek olur ise çok sevinirim. (Yaşım 56.. 1968 doğumluyum) E devlet üzerinde emekli olma yaşım 60 ve kalan yıl olarak 4 yıl 1 ay 28 gün olarak görünüyor.

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