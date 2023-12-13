Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Aralık 2023 05:58
Samsun Anlaşmalı Evlilik - Tayin

Çakılı kadro erkek memurum , düşünen varsa özelden yazabilir. Güven çerçevesinde.

(Lütfen eleştirmeyin herkesin kendine göre haklı sebepleri vardır)


sinanpolat22
Şef
13 Aralık 2023 06:59
polis bir kadınla mı evlenmek istiyorsun yani? kardeş şu forumu ne hale getirdiniz ya yallah başka forumlara
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Yaş haddi 58 çıkmalıOcak Ayında Reformizmire atamam çıktı yardım!POMEM-BEKÇİ Psikiyatri lütfenPolislerin emeklilik yaş haddi tekrardan 52 olsunAmerika'da yaşayan NYPD'deki Türk emniyet müdürünün videosu Hk.maas hesapala ilk baslama

Sözlük

Subhedar 2023 1 Bugün olanlar 1 meral akşener ve ümit özdağ'ın yeni parti açıklaması 1 aslanla avmye gitmek 2 persona 1 tadelle 1 zafer algöz'ün cenaze anısı 1 izmir güzeli 1 dünyayı ardında bırak 1 eider ördeği 2

Son Haberler

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildiLiglerin ertelenmesi kupa turlarını tehlikeye attıKayıp camiler ihya ediliyorKırmızı bültenle aranan uyuşturucu finansörü Kafes-19 operasyonuyla yakalandıAK Parti'de yerel seçim hazırlığı: Erdoğan teşkilattan aday isimleri istedi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar