Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Aralık 2023 09:06
polislik mi üniversitede büro memurluğumu?

arkadaşlar özellikle üniversitede büro memuru olarak görev yapanlardan tavsiye almak istiyorum. halihazırda polisim ancak üniversitede büro memuru olarak atanma durumum var. Artosıyla eskisiyle üniversite büro personelleri çalışma şartları ve imkânları nelerdir. ? bilgi verebilecek arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

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