KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Aralık 2023 09:53
YSK PERSONEL ALIMI(TEKNİSYEN-ZABIT KATİBİ)
KAÇ PUAN İLE BAŞVURDUNUZ

mehmetemin99
Aday Memur
13 Aralık 2023 10:12

72 ile geçen sefer hatay ilanına başvurdum 5 kişi çağırdı mülakata bu sefer adanaya başvurdum (zabıt katibi)


kendinetekniker
Aday Memur
13 Aralık 2023 10:16
hayırlısı olsun
mehmetemin99, 2 saat önce

72 ile geçen sefer hatay ilanına başvurdum 5 kişi çağırdı mülakata bu sefer adanaya başvurdum (zabıt katibi)

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