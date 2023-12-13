Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Aralık 2023 09:54
Okul idaresinin sağlık raporu sonrası vekalet İşlemleri.

Okul müdürü ameliyattan sonra sağlık raporu alırsa yerine müdür yardımcısına vekalet bırakacak mı hocalarım bilgilendirirseniz çok sevinirim


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
13 Aralık 2023 10:10

Okul Müdürü hangi sebeple olursa olsun okuldan ayrılırsa -hatta bir gün bile olsa- birine vekalet verilmelidir. İzin günü süresi önceden belli ise üst yazıyla ilçeye bildirilmeli, okul müdürünün izinli olacağı falanca tarihlerde müdür vekilliğine istekli müdür yardımcısı filancanın dilekçesi ekte sunulmuştur diye yazılmalıdır.

İzin süresi aylar sürecekse önceden ilçe müdürüyle görüşemekte fayda var. Uzun süreli izinlerde kendi belirledikleri kişiyi görevlendirmek isteyebilirler.

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