Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Aralık 2023 09:55
2024 Ocak eş tayini

Sözleşmeli sağlık teknikeriyim ocakta 1 yılım doluyor eş tayiniyle başka kurumda kadrolu eşimin yanina gidebilirmiyim ?


Sedat Yılmazi
Aday Memur
13 Aralık 2023 11:23

ocak ve temmuz aylarında sağlık bakanlığı yghm tarafından eş ataması için duyuru yapılıyor ve siz buna başvurabilirsiniz, ancak adı üstünde kura ile atama kurada çıkarsanız gidebilirsiniz yoksa bir dahaki kurayı beklemeniz lazım


Theguard02
13 Aralık 2023 11:27

Geçmiş dönemlerde kuraya başvuru sayısı olduğu için çoğu kez kura yapılmamış


Sedat Yılmazi
Aday Memur
13 Aralık 2023 11:30

geçen sene atanan sayıyı dikkate alırsak bu sene kura ihtimali yüksek

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