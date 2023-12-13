Yıllık İzin

Değerli arkadaşlar, daha önce yedek subay olarak görev yapan ve sonrasında ilk defa sözleşmeli memur olarak atanan birisi, atandıktan 1 yıl sonra mı yoksa birkaç ay sonra mı yıllık iznini kullanma hakkına sahip olur ?

Değerli arkadaşlar, daha önce yedek subay olarak görev yapan ve sonrasında ilk defa sözleşmeli memur olarak atanan birisi, atandıktan 1 yıl sonra mı yoksa birkaç ay sonra mı yıllık iznini kullanma hakkına sahip olur ?