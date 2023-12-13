KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Aralık 2023 10:26
Yıllık İzin
Değerli arkadaşlar, daha önce yedek subay olarak görev yapan ve sonrasında ilk defa sözleşmeli memur olarak atanan birisi, atandıktan 1 yıl sonra mı yoksa birkaç ay sonra mı yıllık iznini kullanma hakkına sahip olur ?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
13 Aralık 2023 11:47

https://www.memurlar.net/haber/947275/sozlesmeli-personelin-yillik-izin-hakkinin-belirlenmesinde-askerlik-suresi-dikkate-alinir-mi.html


newcastleunited
Aday Memur
13 Aralık 2023 12:28
Cevap için teşekkür ederim. Bakalım, dün bana izin hakkın yoktur diyen personel şubeye bu görüşü gönderince ne diyecekler..? Tekrardan teşekkür ederim.
hsnd, 48 dk. önce

https://www.memurlar.net/haber/947275/sozlesmeli-personelin-yillik-izin-hakkinin-belirlenmesinde-askerlik-suresi-dikkate-alinir-mi.html

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