Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


13 Aralık 2023 11:05
Bedelli Askerlik ve Ücretli İzin

Akademik personelim. 2024'te bedelli askerlik yapacağım. Askerdeyken yıllık iznimi kullanıp ücretli izinli sayılabilir miyim?


Gokmene
Aday Memur
13 Aralık 2023 11:39
İlgili Kanun metinlerinde bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılırlar tarzında bir ibare yer aldığı için bu süre zarfında ücretli izin kullanmak mümkün değil. Ben de bu şekilde yapmak zorunda kalmıştım.
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