Bedelli Askerlik ve Ücretli İzin

İlgili Kanun metinlerinde bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılırlar tarzında bir ibare yer aldığı için bu süre zarfında ücretli izin kullanmak mümkün değil. Ben de bu şekilde yapmak zorunda kalmıştım.

İlgili Kanun metinlerinde bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılırlar tarzında bir ibare yer aldığı için bu süre zarfında ücretli izin kullanmak mümkün değil. Ben de bu şekilde yapmak zorunda kalmıştım.