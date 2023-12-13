Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


13 Aralık 2023 11:24
E.S.

E.S.

Merhaba ile başlar sohbetim

Önce kolaylık ve esenlik dilerim

E-M Yani ??em?? Arapça ??biz

em kökünden türeyen biz sözcüğü

ve S-E-Y yani Seyyid mânâlârına gelse gerek

E-M ve S-E-Y tanıdık geldi mi

Hastane var ya kardeşim İstanbul?da

bak onun hakkında yanlış olduğunu düşündüğüm

Bir mânâ duydum emretli birşeyler mânâsındadır diye

Ben öyle düşünmüyorum

??Biz Seyyidiz?? demektir be kardeşim mânâsı

Seyyid Yani Peygamberin torunları

Hz. Hüseyin r.a. soyundan gelenlere verilen isimdir

Yani görevliler ve çalışanlar doktorlar arasında

Seyyidlerde vardır, kurucu ortakları arasında

Seyyidlerde vardır anlamındadır.

Hoş bir isimdir bence özel bir isimdir mânâ açısından

Arabıda Türktür, Kürdüde Türktür

Gittim tedavi oldum, memnunum inşaallah

Rabbim razı gelsin bu hastaneden.

Arada giderim o taraflara İstanbulda Kılarım Kasri Arifan Camii?nde namazımı Severim orada güzeller güzeli Rabbim dostlarını Tuzla?da Tepeören?de...

Barış Sağlam

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