Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


13 Aralık 2023 11:45
Kurumlar Arası Geçiş Hk.

Ben Karayolları Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapıyorum. Ailemin yaşadığı ilde bölge müdürlüğü yok şube şefliği var. Şube şefliğinde benim branşımdan kadro olmadığı için tayin olmak zormuş. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi veya başka bir kuruma geçişi için dilekçe vermeyi düşünüyorum.

1- Büyükşehir belediyesinde mühendis olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

2-Büyükşehir belediyesinde çalışmak mı daha iyi bakanlıklar da çalışmak mı daha iyi?

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