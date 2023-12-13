Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Aralık 2023 12:46
aynı kurum sürekli işçi eş yanına tayin

merhaba arkadaşlar 3+1 45a lı sağlık personeliyim eşim de sağlık bakanlığı hastanede 4d 696 khk ile geçen sürekli işçi kadrosunda çalışıyor 1 yılım ocakta doluyor benimle aynı durumda olup giden var mı? tayin isteyebiliyor muyum


Elhakem
Aday Memur
13 Aralık 2023 14:56

Taşerondan kadroya geçen işçiler çakılı olup tayin hakları yok. Bu sebeple eş tayini ile gidebilirsiniz. O da olmazsa dava yolu ile bile gidebilirsiniz. Aralık ayında gideceğiniz il için boş kontenjan açtırın.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversite hastanesinden bakanlığa eş durumu tayiniÜniversitede kadrolu hemşire SB tercih2024 Ocak eş tayiniYeni atandım, eşim yanıma gelebilir mi?Adli tıp kurumu kararları ve raporları dosyalarla alakasız ...doğru dürüst okumadan yazılmış mantıks2023 ocak tayini çıktığı halde gidemeyenlerTeşvik ödemede tavan?özel sektör eş durumu bağkurlu olmasıSözleşmeli Personel Kurum İçi Görevlendirilmeocak 2024 iller arası tayin

Sözlük

şarkıların ve türkülerin hikayeleri 1 Napoleon 2023 2 defne samyeli 3 sözlüğü canlandırma fikirleri 6 silver the book of dreams 1 megafırtına 3 12.12.2023 kopenhag vs galatasaray maçı 9 sezen aksu çalıyor 1 rüya 1 oya küçümen 1

Son Haberler

Yapay zeka tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi kullanıma açıldıMarmara Denizi'nde tehlikeli ısınmaTesla, 2 milyondan fazla aracı otopilot yazılımını güncellemek için geri çağıracakTCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, ihracatçılarla bir araya geldiÖğretmenlere 'su verimliliği' eğitimi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar