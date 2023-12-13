Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Aralık 2023 12:50
Gys Cte Sözlü Sonuçları İdare Memurluğu

Arkadaşlar Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır.


anka50
Aday Memur
13 Aralık 2023 14:34

ocak ayında açıklanacak muhtemelen, acil ihtiyaçtan dolayı 2. müdürlük sonuçlarını erken açıkladılar

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