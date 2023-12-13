Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Aralık 2023 14:14
Seçim parası
Şu seçim paralarının üzerine iyi yattılar hata olmuş falan dediler yeni seçim geldi hala yatirmadilar iyi vurgun yaptılar

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