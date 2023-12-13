Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Aralık 2023 14:36
Kurumlar farklı eş tayini

Nişanlım güzel sıralaması var büyük ihtimalle haziranda atanacak öğretmen olarak zorunlu nedenden dolayı ocakta tayin isteyecem bu süre zarfında Eylül gibi tekrar eş tayini isteyebilir miyim bildiğim kadarıyla 1 yıl çalışma zorunluluğu var tayin istemek için birde eğer isteyebiliyorsak hemen çıkıyor mu belli bir süre bekleniyor mu?

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