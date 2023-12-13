KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


13 Aralık 2023 14:43
Eem olarak yeniden sınava hazırlanmak

Arkadaşlar ben 2020 kpss'den 87,15 puan almış bir eem'yim. Sonra özel sektörde işe girdim şu an çalışmıyorum. 2022 kpss'ye girmedim. Son bir gayret 2024 kpss'ye hazırlanma niyetim var. Denemeye değer mi sizce?

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