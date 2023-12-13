Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Aralık 2023 15:29
Kurum Müdürünün Saçmalıkları...

Arkadaşlar merhaba,

Kurum Müdürümüz geldiğinden itibaren sürekli ödenek isteme derdindeydi. Çalışanı olarak mecburen sürekli ödenek istedik kırtasiye malzemesi temizlik malzemesi vs. Daha sonrasında gelen kırtasiye ödeneğini tanıdığına ödeyip ordan parasını alıyordu. Araç kasko ödeneği istetip gelen ödeneğe kasko yaptırıp ayrıca okul-aile birliği hesabından da aynı faturayla para çektiriyordu. Okul kalorifer kazanını satıp parasının ne olduğu bile belli olmuyordu. ;;Kurum içerisinde sürekli personel yer değişikliği yapması psikolojik baskıyla beraber cabası. Bu kişi defalarca sözlü olarak şikayet edilmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Yazılı olarak şikayet edildi yine sonuç yok. Bununla alakalı ne yapılabilir?

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