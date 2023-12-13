Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Aralık 2023 15:56
Yeni ataman
29 pomemlerden samsuna atanan var mı varsa yerleri belli oldu mu

-KING9
Genel Müdür
13 Aralık 2023 17:01

atanilmaz .

tayin olunur .

nerden cikariyosunuz bu atanma elementlerini.

samsun dan bas yere gidince bu sefer de istanbul a mi atandim diyecen


garibanadamm
Aday Memur
13 Aralık 2023 17:26
atama kelimesinin eş anlamlısı tayin, nakildir Türkçe mi tartışalım soru bu mu gerçekten
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