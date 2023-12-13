Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Aralık 2023 16:11
ATAMA

Jandarma başlığından bir cevap alamadığım için buraya yeni konu açmak zorunda kaldım jandarma uzman erbaş kendi memleketinde çalışabilir mi ? Kütüğüne bağlı olan yer hariç diğer ilçeler de çalışabilir diye duydum bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

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