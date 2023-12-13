Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


13 Aralık 2023 16:21
Engelli memur çalışan emeklilikte SGK 28/09/2021 tarihli 31612 sayılı yönetmeliğe takılanlar var mı?

kimler mağdur bu konuda ve nasıl bir yol izlemeliyiz?


Çakal kuş
Aday Memur
13 Aralık 2023 17:06

Onun için birkaç yıl daha var. Millet farkinda degil. Emeklilik hesaplayanlar onumuzdeki yillrda gorecek bu yonetmeligin ne oldugunu. Su an sayi az


reform54
Aday Memur
13 Aralık 2023 17:18

işin kötü tarafı derneklere ve konfedarasyona mail veya sosyal medyadan yazı yazdım şu yönetmeliği durdurma veya kaldırma ile bişey yapamazsınız diye ama hiç oralı olmadılar.

Çakal kuş, 1 saat önce

Onun için birkaç yıl daha var. Millet farkinda degil. Emeklilik hesaplayanlar onumuzdeki yillrda gorecek bu yonetmeligin ne oldugunu. Su an sayi az

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