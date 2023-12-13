Hizmet birleştirmede eski kurumdan evrak alma saçmalığı

Kadroya geçiş olduktan sonra birçok hizmet birleştirme işlemi yapmaya çalışan insanımız mevcut. Daha önceki yazılara da göz gezdirdim fakat merak ettiğim bir şey var. Diyorlar ki eski çalıştığın kurumdan evrak alman gerekiyor, e kimisi kapandı kimisine ulaşılmıyor vs. E devlette hangi kurumda hangi meslek koduyla çalıştığın yazıyor. Telefon trafiğinden başım ağrıdı. İl sağlık müdürlüğü de diyor ki bu şekilde gönderirsek derece kademene etki etmez, sadece emekliliğine etki eder. Ben yapmazlarsa dava açacağım. Benzer şeyler yaşayan, çözebilen var mı? ikincisi ise daha önce adalet bakanlığında başka bir ünvanda çalışmıştım. Fakat o da kamu görevi olduğu için bence derece kademeye eklenmeli. Bu hususta bilgisi olan var mı?

Kadroya geçiş olduktan sonra birçok hizmet birleştirme işlemi yapmaya çalışan insanımız mevcut. Daha önceki yazılara da göz gezdirdim fakat merak ettiğim bir şey var. Diyorlar ki eski çalıştığın kurumdan evrak alman gerekiyor, e kimisi kapandı kimisine ulaşılmıyor vs. E devlette hangi kurumda hangi meslek koduyla çalıştığın yazıyor. Telefon trafiğinden başım ağrıdı. İl sağlık müdürlüğü de diyor ki bu şekilde gönderirsek derece kademene etki etmez, sadece emekliliğine etki eder. Ben yapmazlarsa dava açacağım. Benzer şeyler yaşayan, çözebilen var mı? ikincisi ise daha önce adalet bakanlığında başka bir ünvanda çalışmıştım. Fakat o da kamu görevi olduğu için bence derece kademeye eklenmeli. Bu hususta bilgisi olan var mı?