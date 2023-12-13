Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Aralık 2023 16:29
Hizmet birleştirmede eski kurumdan evrak alma saçmalığı
Kadroya geçiş olduktan sonra birçok hizmet birleştirme işlemi yapmaya çalışan insanımız mevcut. Daha önceki yazılara da göz gezdirdim fakat merak ettiğim bir şey var. Diyorlar ki eski çalıştığın kurumdan evrak alman gerekiyor, e kimisi kapandı kimisine ulaşılmıyor vs. E devlette hangi kurumda hangi meslek koduyla çalıştığın yazıyor. Telefon trafiğinden başım ağrıdı. İl sağlık müdürlüğü de diyor ki bu şekilde gönderirsek derece kademene etki etmez, sadece emekliliğine etki eder. Ben yapmazlarsa dava açacağım. Benzer şeyler yaşayan, çözebilen var mı? ikincisi ise daha önce adalet bakanlığında başka bir ünvanda çalışmıştım. Fakat o da kamu görevi olduğu için bence derece kademeye eklenmeli. Bu hususta bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Üniversite hastanesinden bakanlığa eş durumu tayiniÜniversitede kadrolu hemşire SB tercih2024 Ocak eş tayiniYeni atandım, eşim yanıma gelebilir mi?Adli tıp kurumu kararları ve raporları dosyalarla alakasız ...doğru dürüst okumadan yazılmış mantıks2024 Ocak İller arası2023 ocak tayini çıktığı halde gidemeyenlerTeşvik ödemede tavan?özel sektör eş durumu bağkurlu olmasıSözleşmeli Personel Kurum İçi Görevlendirilme

Sözlük

siz evinizde de böyle misiniz 2 ümit besen 2 bila bedel 1 megafırtına 3 yılbaşı hediyesi 2 silver the book of dreams 1 eril alperen emir 2 Family Switch 2023 1 The Holdovers 2023 1 meral akşener ve ümit özdağ'ın yeni parti açıklaması 2

Son Haberler

Ankara'da bir köpek saldırısı daha: Öğrenciyi öğretmeni kurtardıDarbettiği kadını uçurumdan atmaya çalışan şüpheli tutuklandıGazze'ye düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 608'e yükseldiKafes-18 Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldıBDDK'den enflasyon muhasebesi duyurusu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar