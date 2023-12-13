Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Aralık 2023 18:06
antalya kepezdeki okullarda bulunan öğretmenler becayiş için benimle irtibata geçebirlir mi?

merhaba , arkadaslar güzel bir ilçede olduğumu düşünüyorum. istekli olan varsa becayiş için benimle irtibata geçerseniz sevinrim.

saygılarımla.


kimuni
Şube Müdürü
13 Aralık 2023 18:07

branş lise matematik.

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