Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Aralık 2023 18:44
Bir derse aynı anda iki öğretmen girebilir mi?

Merhaba hocalarim.okulda ayni sınıfa iki ogretmenin aynı saatte ders yazılmasi biri dinlenirken öğretmenler. Odasında digeri ders anlatması ve ek derstede ikisinede ayrı ayrı puantaj yapılıp.ek.ders yazılması dogru mu ve yasal mı bu uygulama bilgisi olan paylaşırsa memnun olurum


Prettyhatun
Şef
13 Aralık 2023 18:51

Meslek dersleri bölünerek işlenebilir, 2 ayrı sınıfa bölünür öğrenci, ama öğretmenin birinin öğretmenler odasında oturması yasal değil, birbirlerini idare ediyor olabilirler sadece


Vetdadaş25
Memur
13 Aralık 2023 18:54

Biri öğretmenler odasında oturuyor yada başka yere gidiyor hocam paylaşımlı.ders arkadaş derste ve bunların ikiside ek ders ayrı ayrı alıyor bu doğru olamqz demi ikiside derste olması bosta durmamasi gerekir demi bu yasal.mi

Prettyhatun, 2 saat önce

Meslek dersleri bölünerek işlenebilir, 2 ayrı sınıfa bölünür öğrenci, ama öğretmenin birinin öğretmenler odasında oturması yasal değil, birbirlerini idare ediyor olabilirler sadece


Prettyhatun
Şef
13 Aralık 2023 18:59

Hocam ikiside derste olması gerek ama şöyle bir durum var, ayrı fiziki ortam gerek, boş sınıf yoksa ayıramıyorlatsa öğrenciyi birinin oturması doğal, o öğretmenin değil idarenin suçu olur, boş sınıf varsa ikiside derse girmek zorunda, ama eğer şikayet edecekseniz ordan bir şey çıkmaz etmeyin, konu gereği uygulama gereği falan filan derler savunurlar

Vetdadaş25, 2 saat önce

Biri öğretmenler odasında oturuyor yada başka yere gidiyor hocam paylaşımlı.ders arkadaş derste ve bunların ikiside ek ders ayrı ayrı alıyor bu doğru olamqz demi ikiside derste olması bosta durmamasi gerekir demi bu yasal.mi


Vetdadaş25
Memur
13 Aralık 2023 19:02

Hocam oturduğu yerden fiziki.ortam.eksikse ogretmene ek ders vermesin ders sayisjni azaltsin ogretmene ek.ders vermek.icin uydurulmuş kılıf değil mi bu yasal değil bence bakanlığa şikayet edeceğim bu durumu oturduğu yerde para almak bence doğru değil.


erentef2012
Aday Memur
13 Aralık 2023 19:47

Hemen etmeden önce norm kadro yönetmeliğini okuyabilirsin hocam.Ayrıca bu durum müdürün sorunu bakanlığın değil sen bu durumdan rahatsiz isen bu konuyu dilekçe ile müdürüne başvuracaksın bakanlığa değil.Alt üst ilişkisini atlamamınızı tavsiye ederim

Vetdadaş25, 2 saat önce

Hocam oturduğu yerden fiziki.ortam.eksikse ogretmene ek ders vermesin ders sayisjni azaltsin ogretmene ek.ders vermek.icin uydurulmuş kılıf değil mi bu yasal değil bence bakanlığa şikayet edeceğim bu durumu oturduğu yerde para almak bence doğru değil.


erentef2012
Aday Memur
13 Aralık 2023 19:50

Ayrıca öğretmen ek dersi senin benim görüşüme göre değil yönetmeliğe göre verilir. Ders azalmak öğretmen ücretine makas atmaya girer daha da tepki çeker.Müdürünüzün sizin değil dersinize gidermisiniz diyerek biraz uğrasacak.2 öğretmen aynı fiziki ortamda bulunur 1 ders anlatıp diğeri öğrencinin sorunlarına bakabilir. Yasal olan her seye meslek öğretmenine göre değişmez.İdareci olursun orda niye oturuyorsun diye sorarsın.Çok da bir sey yapamassın.

erentef2012, 58 dk. önce

Hemen etmeden önce norm kadro yönetmeliğini okuyabilirsin hocam.Ayrıca bu durum müdürün sorunu bakanlığın değil sen bu durumdan rahatsiz isen bu konuyu dilekçe ile müdürüne başvuracaksın bakanlığa değil.Alt üst ilişkisini atlamamınızı tavsiye ederim


erentef2012
Aday Memur
13 Aralık 2023 19:52

1 derse 4 öğretmen bile atanır hemde aynı sınıfa girer hocam 2 diyerek az demişin:) Ve istediğin yere şikayet et öğretmenler sınıfta ise şikayetin anca düşman kazanmana sebep olur.

erentef2012, 55 dk. önce

Ayrıca öğretmen ek dersi senin benim görüşüme göre değil yönetmeliğe göre verilir. Ders azalmak öğretmen ücretine makas atmaya girer daha da tepki çeker.Müdürünüzün sizin değil dersinize gidermisiniz diyerek biraz uğrasacak.2 öğretmen aynı fiziki ortamda bulunur 1 ders anlatıp diğeri öğrencinin sorunlarına bakabilir. Yasal olan her seye meslek öğretmenine göre değişmez.İdareci olursun orda niye oturuyorsun diye sorarsın.Çok da bir sey yapamassın.


Vetdadaş25
Memur
13 Aralık 2023 19:57

Öğretmenler sınıfta olsa sorun değil öğretmenler sağda solda ogretmenler odasin da muhabbet sohbette bunu sorguluyorum ben arkadaşlar yoksa yazsın bir derse 10 ogretmen girsin derse ama öğretmenler odasında boş oturuyor adamlar


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Aralık 2023 20:03

Sana göre idare suçlu hep :) ikisi de ogretmenin başında olmalı gidip başka yerde oturamaz. Madem fiziki şartlar uygun değil sinifi bolmezsin olur biter

Prettyhatun, 2 saat önce

Hocam ikiside derste olması gerek ama şöyle bir durum var, ayrı fiziki ortam gerek, boş sınıf yoksa ayıramıyorlatsa öğrenciyi birinin oturması doğal, o öğretmenin değil idarenin suçu olur, boş sınıf varsa ikiside derse girmek zorunda, ama eğer şikayet edecekseniz ordan bir şey çıkmaz etmeyin, konu gereği uygulama gereği falan filan derler savunurlar


Vetdadaş25
Memur
13 Aralık 2023 20:29

Öğretmenler sınıfta olsa sorun değil öğretmenler sağda solda ogretmenler odasin da muhabbet sohbette bunu sorguluyorum ben arkadaşlar yoksa yazsın bir derse 10 ogretmen girsin derse ama öğretmenler odasında boş oturuyor adamlar

Toplam 10 mesaj

Çok Yazılan Konular

Dolar bazında, yıllara göre öğretmen maaşıKamu-Sen'in %58 + %10 refah payı talebi.Bir derse aynı anda iki öğretmen girebilir mi?İl-ilçe emri kurum adresine mi ikametgah adresine mi verilir?Yusuf Tekin istifa etmeli mi?2024 Ocak ayında ilçe emri olur mu?Öğretmene Atılan "Fetö Dili Kullanıyor" İftirasıMatematik öğretmenliğinden Rehber Öğretmenliğe Alan değişikliğiMilli Eğitim Bakanı TEKİN: Ders sürelerinde kısalma olmayacak.Branş Öğretmenleri Çözüm Önerileri

Sözlük

eril alperen emir 2 Family Switch 2023 1 anlatım bozukluğu 1 megafırtına 3 The Holdovers 2023 1 11.12.2023 ankaragücü başkanının hakeme saldırısı 8 miras hukuku 1 kaynayan nehir 1 persona 1 gökhan güney 1

Son Haberler

Mansur Yavaş'tan 'Ankaragücü küme düşürülecek' iddialarına tepkiBakan Bayraktar'dan Gabar'daki petrol üretimine dair açıklamaBakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildiBakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddiBoşanma davasına giderken aracını düğün arabası gibi süsledi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar