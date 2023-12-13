KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Aralık 2023 19:37
kpss ile subay astsubaylık, 28 yaşla hangi yüksek lisans yapmalıyım?

herkese merhaba

ben 28 yaşındayım, yönetim bilişim sistemleri mezunuyum lisans. (2.79 ort.) subay olmazsa astsubaylığa girmek istiyorum. deniz, hava en son kara olmak üzere. gireyimde hangisi olursa düşüncesindeyim.

yüksek lisans yaparsam yaşa takılmıyormuşum, 32 ylisans tamamlamış kişiler için.

biri işsağlığı güvenliği tezsiz yl. yaparsam şansım olduğu söyledi. şimdi kpss ve alese aynı anda hazırlanıyorum, kpss ales haziran ve temmuzda ard arda. (hedefim 90 üstü kpssde)

tezsizlere şimdiden başvuru yapabiliyorum, fakat tezli için ales ve yds (bazı üni yds aramıyormuş) şart oluyor.

32 yaş sınırına takılmadan en kısa zamanda subaylık veya o olmazsa astsubaylığa girebilmem için yüksek lisans tezsiz mi yapmam lazım yoksa tezli mi? tezli 2 yıl, tezsiz 1 yılda bitiyormuş.

alımlarda tezli tezsiz farkediyor mu?

normal ünide akademisyen olmak istersem tezsiz olmuyor daha sonrasında çünkü. subay astsubay alımları (sanırım dış kaynaktan sözleşmeli subaylık diye geçiyor diye öğrendim, yanlışım varsa düzeltin)

nasıl bir yol izlemeliyim, son olarak tezlü veya tezsiz illa kendi alanımla alakalı dersler mi seçmem lazım yüksek lisanstan subaylık için yoksa herhangi birini yapsam yeter mi, şunu şunu yap dediğiniz şeyler nelerdir?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

eril alperen emir 2 Family Switch 2023 1 anlatım bozukluğu 1 megafırtına 3 The Holdovers 2023 1 11.12.2023 ankaragücü başkanının hakeme saldırısı 8 miras hukuku 1 kaynayan nehir 1 persona 1 gökhan güney 1

Son Haberler

Mansur Yavaş'tan 'Ankaragücü küme düşürülecek' iddialarına tepkiBakan Bayraktar'dan Gabar'daki petrol üretimine dair açıklamaBakan Güler: TSK'dan 23 bin 971 kişi FETÖ'den ihraç edildiBakan Koca: Hasan Bitmez'in durumu düne göre daha ciddiBoşanma davasına giderken aracını düğün arabası gibi süsledi

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar