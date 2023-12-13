Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


13 Aralık 2023 19:54
tayin istedim 4 yil şartı koydular
Selam arkadaşlar ben üniversite hastanesinde 3 yıldır çalışıyorum Nisan ayında kadroya geçtim eşimde başka şehirde sağlık bakanlığında 2 yıldır çalışıyor oda benimle beraber kadroya geçti. Onun olduğu şehirde kadro açtırdik benim için fakat bizim üniversite 4 yıl şartı koyuyor böyle bir hakları var mıdır dava açsam kazanırmiyim

cevherdudayev1
Daire Başkanı
13 Aralık 2023 20:23

üniversitede tayin değil nakil var 4 yıl değil isterse 40 yıl göndermezler


kardelennnnnnnnn
Aday Memur
13 Aralık 2023 20:27
Dava açma hakkım var ama değil mi dava açıp gidenler oluyor çünkü
cevherdudayev1, 22 dk. önce

üniversitede tayin değil nakil var 4 yıl değil isterse 40 yıl göndermezler


cevherdudayev1
Daire Başkanı
13 Aralık 2023 20:43

657 açık seni göndermek zorunda değil davayı kaybedersen vekalet ücreti yargılama gideri ıvır zıvır sen ödersin

kardelennnnnnnnn, 18 dk. önce
Dava açma hakkım var ama değil mi dava açıp gidenler oluyor çünkü
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