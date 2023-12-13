tayin istedim 4 yil şartı koydular

Selam arkadaşlar ben üniversite hastanesinde 3 yıldır çalışıyorum Nisan ayında kadroya geçtim eşimde başka şehirde sağlık bakanlığında 2 yıldır çalışıyor oda benimle beraber kadroya geçti. Onun olduğu şehirde kadro açtırdik benim için fakat bizim üniversite 4 yıl şartı koyuyor böyle bir hakları var mıdır dava açsam kazanırmiyim

Selam arkadaşlar ben üniversite hastanesinde 3 yıldır çalışıyorum Nisan ayında kadroya geçtim eşimde başka şehirde sağlık bakanlığında 2 yıldır çalışıyor oda benimle beraber kadroya geçti. Onun olduğu şehirde kadro açtırdik benim için fakat bizim üniversite 4 yıl şartı koyuyor böyle bir hakları var mıdır dava açsam kazanırmiyim