tayin istedim 4 yil şartı koydular

Selam arkadaşlar ben üniversite hastanesinde 3 yıldır çalışıyorum Nisan ayında kadroya geçtim eşimde başka şehirde sağlık bakanlığında 2 yıldır çalışıyor oda benimle beraber kadroya geçti. Onun olduğu şehirde kadro açtırdik bana fakat bizim üniversite 4 yıl şartı koyuyor böyle bir hakları var mı dava açsak kazanır mıyız

Selam arkadaşlar ben üniversite hastanesinde 3 yıldır çalışıyorum Nisan ayında kadroya geçtim eşimde başka şehirde sağlık bakanlığında 2 yıldır çalışıyor oda benimle beraber kadroya geçti. Onun olduğu şehirde kadro açtırdik bana fakat bizim üniversite 4 yıl şartı koyuyor böyle bir hakları var mı dava açsak kazanır mıyız