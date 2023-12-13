Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Aralık 2023 19:56
tayin istedim 4 yil şartı koydular
Selam arkadaşlar ben üniversite hastanesinde 3 yıldır çalışıyorum Nisan ayında kadroya geçtim eşimde başka şehirde sağlık bakanlığında 2 yıldır çalışıyor oda benimle beraber kadroya geçti. Onun olduğu şehirde kadro açtırdik bana fakat bizim üniversite 4 yıl şartı koyuyor böyle bir hakları var mı dava açsak kazanır mıyız

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