Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Aralık 2023 20:06
Yüksek disiplin kurulu itiraz

Kademe ilerleme cezası aldım. Cezanin iptali için yüksek disiplin kuruluna mı yoksa mahkemeye mi basvurayım. Karar verme süresi hangisinde en kısa bilmiyorum. Mahalli idarelerde ydk İçişleri bakanlığında, itiraz süreci hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim teşekkürler...

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