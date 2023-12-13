Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Aralık 2023 20:19
NÖBET MUAFİYETİ İÇİN HEYET RAPORU

Merhaba arkadaşlar sağlık sorunlarından dolayı alınacak gece çalışamaz raporunu kendi hastanemizin sağlık kurulundan alabilir miyiz?

https://www.memurlar.net/haber/827175/saglik-personeli-bu-saglik-kurulu-raporlariyla-span-class-keyword-nobet-span-ten-muaf-tutulamayacak.html Bu haberde gösterilen ilgili yazıda personelin çalıştığı hastane harici başka bir hastaneden rapor alması gerektiği yazıyor ama üniversite hastanesi de karara sadece durum bildirir rapordur yazıp gece çalışıp çalışmamam hakkında hiçbir şey yazmadı o yğzden kendi hastanemin sağlık kuruluna başvurmayı düşünüyorum cevaplayabilirseniz sevinirim teşekkür ederim

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