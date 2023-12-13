Eş durumu acillll

Arkadaşlar su an Diyarbakır da görev yapıyorum 2 sene önce eş durumundan tayin oldum buraya eşim PTT memuru

Halihazırda Su an PTT de şef ( müdür yada müdür yardımcısı) alımı var ve eşim hazırlanıyor kazanması halinde başka bir ile tayin görmek zorunda

Öncelikle birinci sorum daha önce eş durumundan eşime tabi olup gelmiştim yine yardımcı olurlar mı sonuç itibarı ile eşim bu sefer terfi ederek atanacak ?

İkinci sorum ben şu an şarktayim şarkımin bitmesine 2 yıl var bir batı iline atanırsa eğer nasıl bir yol izleyeceğim 2 yılımı doldurup öyle mi dilekçe vereceğim yoksa şimdiden yazıp sonucu alıp 2 yılımı doldurup mu gidebilirim?

Bilen abiler arkadaşlar cevap verirse çok mutlu olurum kafam çok dolu bu konu hakkında ...