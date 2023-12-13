Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Aralık 2023 20:43
Bel fıtığı sorunu

2019 yılına ait e nabız görüntümde fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikiliniğinin istediği mr sonucunda bel fıtığı oldum yazıyor sorum şu muayene yapılırken okulda fiziksel tıp rehabilitasyon doktoru muayene yapıyor mu ve ya ortopedi doktoru bu polikliniğin mr görüntüsünden dolayı eleme gerçekleştirir mi sizce bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi elenirsem bu meslek dışında hiç bir şey yapacağımı düşünmüyorum canı gönülden istiyorum


umter
Aday Memur
13 Aralık 2023 21:38

Deneyip görmekten başka çare yok. Heryerden farklı cevaplar geliyor. Ne desek boş. Gir dene elerlerse elerler elemezlerse devam edersin.

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