Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Aralık 2023 21:00
Yeni yönetici atama yönetmeliğinde sınavdaki konu dağılımının değişme şansı var mı?

Sınav sürecine girilip, adaylar çalışmaya başladığı için sınavdaki konu dağılımının değişme olasılığı var mı sizce arkadaşlar .


Memleketinogretmeni
Şef
13 Aralık 2023 21:14

Bakan değiştiği için olabilir


Baskent23
Aday Memur
13 Aralık 2023 22:29

Tabiki önümüzdeki dönemlerde olacaktır bir değişim. Önümüzdeki şubat sınavında uygulanır mı demek istemiştim aslında.

Memleketinogretmeni, 2 saat önce

Bakan değiştiği için olabilir

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