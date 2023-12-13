Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Aralık 2023 21:24
polislikten öğretmenliğe geçenler
son atamada sayıca epey fazla öğretmenliğe geçen olduğunu duydum. son atama ya da eski atamalarda atanıp hala buralarda olan arkadaşlar memnun musunuz, tavsiye eder misiniz eksi artı yönleri neler

watson666
Aday Memur
13 Aralık 2023 21:27

Bence polislikten öğretmenliğie geçenlerin tek dertleri boş zamanlarda ne yapsak acaba diye düşünüp durmak olacaktır.Zor iş allah kolaylık versin..

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