Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Aralık 2023 21:49
ücretsiz izne ayrılma şartları ?
ücretsiz izne ayrılma şartları nedir Asaleti yeni tasdik olan memur ücretsiz izne ayrılabilirmi ?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm Fetö idari soruşturmaOcak Ayında ReformPOMEM-BEKÇİ Psikiyatri lütfenYaş haddi 58 çıkmalıizmire atamam çıktı yardım!Polislerin emeklilik yaş haddi tekrardan 52 olsunPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verAmerika'da yaşayan NYPD'deki Türk emniyet müdürünün videosu Hk.

Sözlük

ebys 1 Family Switch 2023 1 sezen aksu çalıyor 1 yanlışlıkla hayırlara vesile olmak 1 sen hayırdır sorusu 3 eider ördeği 2 defne samyeli 4 antik mısır hediyelik eşya sektörü 2 12.12.2023 kopenhag vs galatasaray maçı 12 kaynayan nehir 1

Son Haberler

Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındıİzmit Körfez'inin ortasında can pazarı: Batan yüzer havuzdan denize atladılarİYİ Parti'de İBB kriziKaraya oturan geminin ölen mürettebatı kimsesizler mezarlığına defnedildiFED faiz kararını açıkladı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar