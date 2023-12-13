Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


13 Aralık 2023 22:20
Atakum belediyesi
selam forum Atakum belediyesinde memur için çalışma koşulları ve ortamı, sds miktarı vs gibi konularda bilgisi olan var mı?

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