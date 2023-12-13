Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Aralık 2023 22:21
acil bilgi
merhaba arkadaşlar il tarım müdürlüğünde şoför kadrolu personelim. böbrek taşı ve safrada taş var. şoförlük harici bir işte çalışmak istiyorum bunun için ne yapabilirim.

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