acil bilgi

merhaba arkadaşlar il tarım müdürlüğünde şoför kadrolu personelim. böbrek taşı ve safrada taş var. şoförlük harici bir işte çalışmak istiyorum bunun için ne yapabilirim.

merhaba arkadaşlar il tarım müdürlüğünde şoför kadrolu personelim. böbrek taşı ve safrada taş var. şoförlük harici bir işte çalışmak istiyorum bunun için ne yapabilirim.