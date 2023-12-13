Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Aralık 2023 23:13
İstanbul il içi eş durumu

Merhaba ben hemşireyim eşim polis Anadolu yakasından Avrupa yakasına eş durumuyla tayin isteyebilir miyim atamam olur mu bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı

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