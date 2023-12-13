İstanbul il içi eş durumu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Üniversite hastanesinden bakanlığa eş durumu tayini2024 Ocak eş tayiniNÖBET MUAFİYETİ İÇİN HEYET RAPORU2023 ocak tayini çıktığı halde gidemeyenlerTeşvik ödemede tavan?özel sektör eş durumu bağkurlu olmasıSözleşmeli Personel Kurum İçi GörevlendirilmeAdli tıp kurumu kararları ve raporları dosyalarla alakasız ...doğru dürüst okumadan yazılmış mantıks2024 Ocak İller arası663 khk 45a
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar