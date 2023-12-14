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Editörler : enginkrtpalex 10


14 Aralık 2023 00:15
Süper Lig Tahmin Yarışması 16. Hafta

Maç Başlangıcı: Belirsiz

Rize-Beşiktaş

Sivas-Galatasaray

Fenerbahçe-Konya

Trabzon-Samsun

Karagümrük-Kayseri

Adana demir- İstanbul

Alanya-Ankaragücü

Kasımpaşa-Başakşehir

Pendik-Antalya

Hatay-Gaziantep

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