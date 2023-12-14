Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Aralık 2023 01:50
Bakırköy ve ağrı komisyonu mazeret ve es durumu hakkında

Arkadaşlar biz personel yetersizliğinden gidemiyoruz. Ben es durumundan 3 ay bitti halaa ses yok. Yeni gelenler ne zaman gelcek bizler ne zamam gideceğiz bilgisi olan yok mu. Herkesin ailesi aile de bizlerin ailesi aile degil mi ? Artık psikolojik olarak çöktük. Mental olarak ayrı bi haldeyiz. Bilgisi olan varsa yazın lütfen

Çok Yazılan Konular

Nöbetçi yargı personeli görevlendirilmesinde hakkaniyet sağlanmalı! (Ana Sayfa Haberi)2015 yılında memurlara verilen bir derece hakkındagys 2.müdürlük atama Adliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?Tayin dilekçeme verilen cevap eş durumu adaletsiz bakanlıkYeni Yargı Paketigeçici görevlendirme hakkındaAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiGys Cte Sözlü Sonuçları İdare MemurluğuCeza Mahkemeleri ve İnfaz da çalışanlar üvey evlat mı?

Sözlük

Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 4 Burari olayı 1 dalin 1 yeni yıldan beklentiler 3 megafırtına 3 anlatım bozukluğu 1 kitle psikolojisi 2 The Holdovers 2023 1 sözlüğü canlandırma fikirleri 6 Bugün olanlar 2

Son Haberler

İdari hizmet sözleşmesi ile disiplin cezası düzenlenebilir mi?14 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıDiyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti'Turistik Doğu Ekspresi' Kars'tan ilk seferine uğurlandıMarmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar