Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


14 Aralık 2023 03:22
memuriyetten istifa sonrasi geri dönüş
Hekese merhaba , 2020 yılında memuriyetten istifa ettim ,şuan geri dönmek istiyorum saglik bakanlığında dönüşler sadece aciktan atama kuralari ile mi yapılıyor,

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