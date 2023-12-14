Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Aralık 2023 04:42
Emniyet Psikiyatri

Merhabalar ben 3 yıl önce uyku sorunu titreme anksiyete depresyon gibi şikayet lerden dolayı psikiyatriye gittim verdiği ilaçlar bana iyi gelmeyince bıraktım 3 aydır yine psikiyatriye gidyorum uyku ilacı ve hap verdi kullanmam için kullanıyorum ama hala aynıyım bazen daha kötü oluyorum bunu içeriye yansıtmak istemiyorum ama sonra kendime yada bir arkadaşıma yada bir vatandaşa istemeden de olsa zarar verme korkusu yaşıyorum arkadaşlarım ve amirlerimce sevilen biriyim bu duyulursa bakış değişir mi bilmiyorum bir şefim bir abim yardımcı olursa memnun olurum lütfen gereksiz ve huzur bozucu mesajlar atmayın bu adada meslekte 6. Yılım dolmak üzere teşekkürler şimdiden herkeze

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