Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Aralık 2023 06:17
En düşük maaş poliste

Beyler en son düzenleme ile hemşireler arayı açtı. Şuan bir hemşire 32-33 bin civarı maaş alıyor. Uydurma uzman öğretmenlik denilerek öğretmenlere de çok iyi iyileştirme yapıldı. Ek dersle birlikte bir öğretmen 35-38 arası ortalama maaş alıyor. Kimsenin aldığı parada gözümüz yok ama hakikati dile getirmek için bu örnekleri verdim. Bundan 10 yıl önce hem hemşireler hem de öğretmenler polisin anca üçte ikisi kadar maaş alabiliyordu. Acilen bu adaletsizlik giderilmeli. Çalışma saati ve bu maaş adaletsizliği giderilmediği sürece polisin hiç bir sorunu düzelmez.

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