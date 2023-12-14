Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Aralık 2023 08:46
Emniyette reformlar.

Istanbul da bekarlara 1 artı 1 lojman olayı kesinleşti gibi haberlerde çıktı. iç işleri bakanimiz doğrulamış sanırım bu haberi.guzel bir uygulama .umarım 2..şarkta kalkar.insallah

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