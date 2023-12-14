Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Aralık 2023 08:48
atama
ben şu an yoklama kaçağı durumdayım. atanacağıma kesin gözüyle baktığım bir tercih yaptım ama askerlik durumumdan dolayı atanamıyormuşum. gidip teslim olsam muayene olsam tercihler açıklanana kadar yine de atamam yanar mı ?

Çok Yazılan Konular

TayinMalulen emeklilikCelp dönemini beklerkenÖzel hastaneden alınan heyet raporu maaştan kesilir mi?Gazi eşleri yakınları nöbet muafiyetiATAMARenk Körlüğü Testinden Daha Önce Geçen Var mı ?celp tercihi yardımhipertansiyon

Sözlük

mauro icardi 6 gökhan güney 1 kitle psikolojisi 2 Anne olunca anlarsın 1 antik mısır hediyelik eşya sektörü 2 yemek yemek 4 Horus'un gözü 2 insanlığa en büyük hizmetim 2 alışveriş sitelerindeki ürünle alakasız yorumlar 2 supporters'in aslında alkolik olmaması 1

Son Haberler

İşletmesinin sosyal medya hesabı kopyalanan vatandaş hukuki mücadele başlattıPerakende ticarette ilke ve kurallar yeniden düzenlendiEvde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandıBorsa güne yükselişle başladıYerel seçimde bir sandıkta 350 seçmen oy kullanacak

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar