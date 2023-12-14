ben şu an yoklama kaçağı durumdayım. atanacağıma kesin gözüyle baktığım bir tercih yaptım ama askerlik durumumdan dolayı atanamıyormuşum. gidip teslim olsam muayene olsam tercihler açıklanana kadar yine de atamam yanar mı ?

ben şu an yoklama kaçağı durumdayım. atanacağıma kesin gözüyle baktığım bir tercih yaptım ama askerlik durumumdan dolayı atanamıyormuşum. gidip teslim olsam muayene olsam tercihler açıklanana kadar yine de atamam yanar mı ?