Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
nobet muafiyeti icin heyet raporuİller arası tayin hk.Üniversite hastanesinden bakanlığa eş durumu tayini2024 Ocak eş tayiniaynı kurum sürekli işçi eş yanına tayinil içi tayin2023 ocak tayini çıktığı halde gidemeyenlerTeşvik ödemede tavan?özel sektör eş durumu bağkurlu olmasıSözleşmeli Personel Kurum İçi Görevlendirilme
Sözlük
antik mısır hediyelik eşya sektörü 2 11.12.2023 ankaragücü başkanının hakeme saldırısı 4 alışveriş sitelerindeki ürünle alakasız yorumlar 2 liselerde temel hukuk bilgisi 2 kargo ile ürün iadesinde kargo ücretinin alıcıya ait olması 3 güne bir söz bırak 4 miras hukuku 4 yılbaşı hediyesi 4 zorunda mıyım 1 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 6
Son Haberler
Editörün Seçimi
Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar