Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Aralık 2023 08:50
atama
ben şu an yoklama kaçağı durumdayim. atanacağıma kesin gözüyle baktığım bir tercih yaptım ama askerlik durumumdan dolayı atanamıyormuşum. gidip teslim olsam muayene olsam tercihler açıklanana kadar yine de atamam yanar mı ?

Tayinci27
Aday Memur
14 Aralık 2023 09:00
birinci dereceden yakının hastaneye başvuruyor askerde olduğuna dair başvuru yapıyor hakkın saklı kalıyor bunu bi araştır ama atanalım çok oldu öyle okumuştum klavuzlarına bak orada yazıyor
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