Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


14 Aralık 2023 09:26
Cte'de sözleşmeli psikologluktan asdep veya yyp'ye geçebilir miyim?

Cte'de sözleşmeli psikolog olarak görev yapıyorum. Fakat Asdep veya yyp'ye hemen geçiş yapmak istiyorum. Yyp konusunda ögrenimle kazanılmış bir unvan olmadığı için geçiş yapmak için 1 yıl beklemek gerektiği yazılıyor. Asdep içinde durum aynı mı 1 yıl beklemeden direkt geçebilir miyim? Lütfen bilgilendirirseniz çok sevinirim.

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