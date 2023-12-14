Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Aralık 2023 09:54
Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmen- polis eş durumu

Nisan ayında kadroya geçirildim çıkarılan yeni kanun sebebiyle ama şu an için tayin hakkım yok 2024 ağustosta eş durumu yapabiliyorum. Polis nişanlım şubat ayında yanıma eş durumu istese gelebilir mi? Yoksa ağustosu bekleyin diyip reddedilir mi? Nişanlım kütahyada ben urfada görev yapıyorum.

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