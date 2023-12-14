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Editörler : ecoekonomist


14 Aralık 2023 10:17
altın

%35 yıllık faizden kredi ile 12 ay cekıp fızıkı altın alınır mı

bankalar fızıkı altınlara %4 ek getırı taahuud ıle hesap acıyorlarmıs ama guvenemedım araba alana kadar bırıkım yapma amacındayım

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