Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Aralık 2023 10:25
Görev yeri degisikligi

Okulumda çok sevilen ve sayılan idare ile arası iyi olan bir öğretmenim okulda sürekli benimle uğraşan bir öğretmen tarafından karşılıklı olarak birbirimizden şikayetçi olduk ikimizin de görev yeri değiştirildi disiplin yönünden ceza almadım haklı bulundum idari tedbir olarak görev yerim değiştirildi okulumda ihtiyaç var ve il de boşluk yok okulumda idaré isterse kalabilir miyim bölge idareye başvurduğumda görev yerime geri donebilirmiyim

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