Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Aralık 2023 10:27
derecem düşmesi ve izleyen ayda bordroda görünmemesi hakkında yardım

arkadaşlar ben 7.11.2023 tarihinde uyap personel bilgilerinde 4 e düştüğümü gördüm. acaba kasım ayındaki bordoroda düşmesi gerekmezmiydi. aralık bordrosunda düşüm yapılmış. ve kasım ayındaki farkta verilmemiş. bu konuda detaylı bilgi sahibi olan varmı

Çok Yazılan Konular

Nöbetçi yargı personeli görevlendirilmesinde hakkaniyet sağlanmalı! (Ana Sayfa Haberi)Adliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?2015 yılında memurlara verilen bir derece hakkındagys 2.müdürlük atama Tayin dilekçeme verilen cevap eş durumu adaletsiz bakanlıkYeni Yargı Paketigeçici görevlendirme hakkındaAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiGys Cte Sözlü Sonuçları İdare MemurluğuBakırköy ve ağrı komisyonu mazeret ve es durumu hakkında

Sözlük

eider ördeği 2 kitle psikolojisi 2 gökhan güney 1 Transformers:Rise of the Beasts 2023 1 supporters'in aslında alkolik olmaması 1 alışveriş sitelerindeki ürünle alakasız yorumlar 2 Family Switch 2023 1 müge anlı 3 12.12.2023 kopenhag vs galatasaray maçı 15 yeni yıldan beklentiler 3

Son Haberler

Uzmanlar müfredata alınan 'adabımuaşeret' eğitimlerine ne dedi?Korsan taşımacılık yapan minibüs şoförüne 42 bin lira cezaAdliyedeki fotoğraflar tepki çekmişti: Savcıya soruşturma, avukata suç duyurusuBu üniversitenin öğrencileri mezun olmadan iş sahibi oluyorTürkiye'de yapay zeka çalışmaları 'süper bilgisayarlarla' uçuşa geçecek

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar